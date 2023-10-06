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Общество

Абоненты «МегаФона» доверяют Еве участие в соцопросах

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За год число пользующихся виртуальным помощником Евой от компании «МегаФон» выросло в 55 раз и составило 8,2 млн человек. Цифровой секретарь помогает не тратить время на навязчивые звонки, определяет спамеров и мошенников.

Согласно статистике оператора, абоненты относят к категории самых нелюбимых звонки с соцопросами, предложениями финансовых и юридических услуг. Количество таких вызовов растет. Так, с начала года спам-трафик увеличился на 35%.

Спамеры адаптируются к блокирующим действиям операторов связи, меняют тактику. Например, раньше для массовых обзвонов они использовали один номер в течение месяца, а к осени 2023-го в большинстве случаев такой номер существует несколько дней или даже часов, а затем меняется.

По данным «МегаФона», 37% спам-номеров, с которых пытаются дозвониться до абонентов, активны в течение максимум двух часов.

Некоторые из таких звонков все же проходят через фильтры. В таких случаях помогают виртуальные секретари и интеллектуальные системы определения номеров. Ева от «МегаФона» маркирует вызовы с неизвестных номеров, указывая категорию (недвижимость, клиники и аптеки и так далее) или название компании. Она может ответить вместо абонента, уточнить причину обращения и обозначить время, когда можно перезвонить, если предложение интересно для клиента.

Аналитики «МегаФона» также сделали вывод, что клиенты компании запускают виртуального помощника при соцопросах (86,6% таких вызовов переводятся на секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). Более охотно абоненты общаются со службами такси (сами отвечают на 77% звонков), доставки (63%), онлайн-магазинами (66%).

«МегаФон был первым из операторов большой четверки, кто предложил услуги виртуального помощника своим клиентам. И мы искренне рады тому успеху, который завоевала Ева среди наших абонентов. За все время своей работы, отвечая на звонки, Ева сэкономила нашим абонентам 416 тысяч часов личного времени, что равно 50 годам жизни. Мы продолжаем работать над новым функционалом Евы, постоянно совершенствуя алгоритмы ее работы: только с марта по август этого года точность идентификации звонящих увеличилась на 38%», - отмечает коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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