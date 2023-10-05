Два жителя региона борются с ковидом в отделении реанимации

05.10.2023 | 09:52

В Пензенский областной клинический центр спецвидов медпомощи, именуемый в народе больницей КИМ, за минувшие сутки поступило 6 жителей региона с коронавирусом.

Таковы оперативные данные на утро четверга, 5 октября, обнародованные центром.

Сейчас на лечении находятся 64 человека с COVID-19, в том числе 1 ребенок. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 2 пациента, на искусственной вентиляции легких по-прежнему 1.

Накануне сообщалось о 69 коронавирусных больных (тогда было +11 за сутки), однако 11 человек уже выписали с выздоровлением.

В целом в Пензенской области отмечается рост случаев заражения COVID-19. В основном люди подхватывают недуг в семье и близком окружении. Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон.