Два жителя региона борются с ковидом в отделении реанимации

В Пензенский областной клинический центр спецвидов медпомощи, именуемый в народе больницей КИМ, за минувшие сутки поступило 6 жителей региона с коронавирусом.
Таковы оперативные данные на утро четверга, 5 октября, обнародованные центром.
Сейчас на лечении находятся 64 человека с COVID-19, в том числе 1 ребенок. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 2 пациента, на искусственной вентиляции легких по-прежнему 1.
Накануне сообщалось о 69 коронавирусных больных (тогда было +11 за сутки), однако 11 человек уже выписали с выздоровлением.
В целом в Пензенской области отмечается рост случаев заражения COVID-19. В основном люди подхватывают недуг в семье и близком окружении. Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон.
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