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Общество

В мэрии Пензы заявили о полной готовности жилфонда к пуску тепла

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Готовность к отопительному сезону в Пензе, который стартует 9 октября, составляет 100%. Эта цифра прозвучала на заседании в мэрии в среду, 4 октября.

По словам замглавы администрации Ярослава Щигорева, речь идет о жилищном фонде, подключенном к центральному отоплению, объектах соцкультбыта, школах, детсадах - все в строю.

«Подготовлено 75 из 75 источников теплоснабжения, 170 из 170 ЦТП, 17 из 17 насосных станций. На 1 107 км тепловых сетей, что составляет 100%, проведены гидравлические испытания», - процитировала его пресс-служба мэрии.

По традиции сначала ресурс подадут в образовательные учреждения и объекты здравоохранения. Потом в течение 10 дней тепло дойдет до всех потребителей.

«Все разрытия необходимо устранить в оперативном порядке», - заключил он, обращаясь к представителям ресурсоснабжающих организаций.

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