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Общество

Строительный холдинг «Термодом» станет резидентом «Сколково»

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«Термодом» станет резидентом центра «Сколково». Таким образом холдинг, 25 лет успешно занимающийся строительством домов в Пензенской области и за ее пределами, собирается перенимать и дополнительно развивать на своих площадках самые последние научные разработки для создания еще более комфортной среды.

Переговоры уже успешно прошли. Специально для этого в Город Спутник прилетел директор по развитию проектов в области строительства и городских технологий фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

Он оценил, что сегодня представляет собой главный проект «Термодома».

«От Спутника впечатления положительные. Сейчас, в 2023 году, многие девелоперы только приходят к мысли, что нужно строить не отдельные дома и кварталы, а города. А в 2008 году, думаю, что только «Термодом» вошел в такую концепцию, и меня это удивило», - отметил Юрий Хаханов.

Оценил представитель фонда «Сколково» и решение «Термодома» стать резидентом.

«Термодом» входит в программу, которая позволяет находить инновационные технологии для девелоперов и применять их на объектах. «Термодом» отобрал более 10 проектов. Уверен, что жилье станет еще лучше и будет пользоваться еще большей популярностью», - подвел итог он.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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