Поезд до Минска будет останавливаться в Пензе еще 2 месяца

04.10.2023 | 19:32

Возможность добраться до Минска на прямом межгосударственном скором поезде № 275/276, идущем из Самары, останется у пензенцев до начала декабря.

Изначально планировалось, что составы будут курсировать до середины сентября, но решение изменили - в целях укрепления транспортных связей и развития международных пассажирских перевозок между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Поезд будет курсировать по ранее действовавшему расписанию - один раз в неделю.

Он выезжает из Самары по средам в 13:30 (по 6 декабря), прибывает в Пензу в 20:15 и в 21:05 отправляется в Минск (прибытие - в четверг в 23:53).

Из Минска поезд выдвигается по пятницам в 21:57 (по 8 декабря). Сойти с него в Пензе можно будет в воскресенье в 1:57. В Самару он прибывает в 8:56.

Межгосударственный скорый поезд № 275/276 начал курсировать с 14 июня.