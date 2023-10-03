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Общество

В Пензе пенсионеры освоили онлайн-оплату счетов за электричество

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«ТНС энерго Пенза» провело обучение по работе с электронными сервисами компании: сайтом, личным кабинетом и электронной квитанцией. Слушателями стали пенсионеры.

Специалисты компании рассказали, как оплатить электроэнергию онлайн без комиссии и отправить обращение через официальный сайт.

Многие из присутствовавших применили полученные знания на практике: зарегистрировались в личном кабинете, подключили электронную квитанцию, скачали мобильное приложение «ТНС энерго».

В заключение встречи энергетики ответили на вопросы слушателей о рекомендуемом платеже, работе единого контактного центра и функциях личного кабинета.

Стоит отметить, что электронные сервисы очень востребованы среди всех клиентов компании. Ежемесячно на сайт гарантирующего поставщика заходят около 48 тысяч посетителей. На сегодняшний день более 69 тысяч человек подключили электронную квитанцию, почти 73 тысячи потребителей зарегистрировались в личном кабинете.

Специалисты «ТНС энерго Пенза» планируют и дальше проводить такие обучающие занятия, чтобы сделать взаимодействие клиентов с гарантирующим поставщиком максимально простым и понятным.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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