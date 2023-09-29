Жители Кривозерья стали больше тратить на проезд в транспорте

29.09.2023 | 08:46

Жители Кривозерья лишились утреннего рейса маршрутки № 68. По их словам, он пользовался спросом, салон всегда был заполнен пассажирами, но потом автобус вдруг исчез.

«У нас была маршрутка № 68, и куда-то она с самого лета делась. Ну думаем, к сентябрю опять пустят. Но нет, мы ее не наблюдаем. Она проходила от Тепличного комбината (это район Кривозерья), по Окружной, у больницы КИМ и т. д. Сейчас ее нет. Дети ездят на перекладных утром в школу», - пожаловалась горожанка Вера на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Женщина отметила, что многим семьям поездка в транспорте теперь обходится дороже.

«Мы садимся сперва в одну, затем - на другой маршрут, чтобы добраться. Платим не 32 рубля, а 64», - написала пензячка.

Она попросила сделать бесплатным проезд для школьников.

Представитель областного правительства объяснил, что с перевозчиком побеседовали, однако у него нет возможности увеличить количество машин на маршруте.

«В новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации предусмотрен маршрут, следующий из микрорайона Тепличный до микрорайона Окружная, работающий в рамках регулируемого тарифа», - добавил он.

Что касается такой меры поддержки, как бесплатный проезд для школьников, то в настоящее время ее введение в регионе не планируется.