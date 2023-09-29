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Общество

В Пензе депутаты предложили новые наказания за наркорекламу на домах

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В Пензе депутаты предложили привлекать людей, наносящих рекламу наркошопов на здания, к закрашиванию этих надписей. Вопрос затронули на сессии гордумы в пятницу, 29 сентября.

Замглавы города по социальной политике Сергей Волков рассказал, что за полгода в областном центре закрасили 3 200 таких надписей.

«Были пойманы несколько человек, которых привлекли к ответственности за нанесение наркотических надписей. Вы не задумываетесь о том, чтобы привлечь этих людей к закрашиванию этих надписей?» - поинтересовался депутат Сергей Лукичев. По его мнению, это пошло бы на пользу и нарушителям, и городу.

Сергей Волков согласился с такой точкой зрения, но напомнил, что существующий кодекс об административных правонарушениях не предусматривает такого наказания.

«У нас за это время 2 граждан подвергли штрафу в размере 4 000 рублей, а 2 несовершеннолетних, которые писали, в силу недостижения возраста привлечения к административной ответственности отпустили. Пока так», - отчитался он.

Лукичев предложил привлечь этих подростков к ликвидации надписей.

«На это должно быть согласие родителей, что их дети пойдут и будут заниматься закрашиванием. А насколько мы можем привлечь их, выдав им краску, которая является достаточно токсичным веществом, и кисточку, другой вопрос», - возразил Волков.

Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поделился идеей взыскивать с родителей несовершеннолетних нарушителей средства, потраченные на краску для ликвидации надписей, а также на сами работы.

«Это, я думаю, решаемый вопрос», - резюмировал Мутовкин.

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