План борьбы с пробками на выезде из Зари представят позже

29.09.2023 | 13:20

В пятницу, 29 сентября, на сессии Пензенской городской думы затронули проблему пробок на выезде из микрорайона Заря.

Местные жители с 7:00 до 8:00 стоят в заторе, протяженность которого около 2 километров.

«Какие меры будут приняты в ближайшие дни, чтобы увеличить возможность жителям Зари вовремя приезжать на работу?» - спросил депутат Сергей Лукичев у первого заместителя главы администрации Пензы Олега Денисова.

Тот ответил, что пока никаких.

По словам Лукичева, исправить положение можно и он хочет услышать план администрации.

«Направим письменно ответ», - пообещал Олег Денисов.

Пробка в Заре возникает утром и вечером. По мнению водителей, свободному проезду мешают фуры, направляющиеся на склад маркетплейса или выезжающие с него: на проблемном участке они поворачивают, и другие автомобилисты движения вынуждены их пропускать.

Пензенцы также высказывают мнение, что дорогу разгрузило бы ее расширение.