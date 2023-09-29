Высокая пожарная опасность сохранится в регионе до 4 октября

В Пензенской области период высокой пожарной опасности леса (4-й класс) продлится на всей территории до 4 октября.
Об этом предупредили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.
Предыдущим сроком, на который устанавливался аналогичный класс опасности, было 26-29 сентября.
С 27-го числа губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Основанием считать сложившийся комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных прогнозируемым повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков», - говорится в документе.
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