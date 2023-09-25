Вероятность лесных пожаров в Пензенской области названа высокой

25.09.2023 | 13:57

Уже долгое время в Пензенской области держится теплая и сухая погода. Кроме очевидных плюсов, у этого есть и минусы.

С 26 по 29 сентября местами по региону прогнозируется высокая пожарная опасность леса (4-й класс).

«Будьте внимательны и осторожны», - предупреждает жителей ГУ МЧС России по Пензенской области и напоминает: в случае чрезвычайных ситуации нужно звонить по телефону 112.

С понедельника, 25 сентября, на территории региона отменили особый противопожарный режим, объявленный в апреле. Все это время леса для входа людей должны были быть закрыты. Запрещалось разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня.

На неделе с 25 сентября по 1 октября синоптики обещают пензенцам по-прежнему теплую и солнечную погоду. В среднем дневная температура воздуха составит +21 градус. В этой связи, по информации PenzaInform.ru, в ближайшее время в регионе планируют выпустить документ о продлении особого противопожарного режима.