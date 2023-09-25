Сетевое издание|18+|Понедельник|25 сен 2023|15:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Вероятность лесных пожаров в Пензенской области названа высокой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Уже долгое время в Пензенской области держится теплая и сухая погода. Кроме очевидных плюсов, у этого есть и минусы.

С 26 по 29 сентября местами по региону прогнозируется высокая пожарная опасность леса (4-й класс).

«Будьте внимательны и осторожны», - предупреждает жителей ГУ МЧС России по Пензенской области и напоминает: в случае чрезвычайных ситуации нужно звонить по телефону 112.

С понедельника, 25 сентября, на территории региона отменили особый противопожарный режим, объявленный в апреле. Все это время леса для входа людей должны были быть закрыты. Запрещалось разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня.

На неделе с 25 сентября по 1 октября синоптики обещают пензенцам по-прежнему теплую и солнечную погоду. В среднем дневная температура воздуха составит +21 градус. В этой связи, по информации PenzaInform.ru, в ближайшее время в регионе планируют выпустить документ о продлении особого противопожарного режима.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте