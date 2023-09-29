Пензенцы могут слать адреса домов с рекламой наркошопов в чат-бот

В Пензе с сентября заработал чат-бот «Останови смерть» в Telegram. Его создали, чтобы бороться с рекламой наркотиков на жилых домах.
Горожанам предлагается отправлять в чат адреса и фотографии мест, где замечена реклама наркошопов. Команда проекта обещает принять необходимые меры.
«Ваши действия важны, ваша активность и информация - ключевой элемент успеха этого проекта. С вашей помощью мы сможем сделать наши жилые районы безопаснее и более чистыми. Вместе мы сила!» - обратились к пензенцам.
На сайте Народного фронта указано, что бот создан представителями его молодежного крыла. В самом боте его создатели называют себя командой обычных жителей города.
Прислать информацию с адресами наркорекламы можно сюда: @StopDrugsPenza_bot.
Также в боте есть кнопка «Сообщить о закладчиках».
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