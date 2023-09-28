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Общество

В комплекте выгоднее: популярные модели смартфонов от билайна

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Билайн снова запускает предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Samsung, Infinix и Tecno стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи.

Выгода от покупки такого комплекта составит до 15 500 рублей, то есть его приобретение выходит даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.

Участие в акции могут принять как новые, так и действующие клиенты билайна. При приобретении комплекта сотрудники оператора предложат оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если клиент уже является абонентом билайна, бонус придет сразу на номер.

В свежем предложении участвуют более 40 моделей смартфонов от Samsung, Infinix и Tecno, полный список устройств доступен по ссылке.

Среди дополнительных услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены специальные пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана и дополнительную гарантию, а также подписки на сервис билайн тв.

Одной из самых выдающихся моделей, представленных в этой акции, является Samsung Galaxy A14 с объемом памяти 128 GB. Он доступен в трех цветах (черном, светло-зеленом и серебристом) и оснащен сверхчетким 6,6-дюймовым FHD+ экраном, который станет идеальным пространством для просмотра любимых фильмов, игр и ярких воспоминаний. А ультраширокоугольная основная камера 50 Мп с полным спектром цветопередачи и специальная камера для макросъемки поможет запечатлеть грандиозные пейзажи и даже самые крошечные объекты.

Стоимость комплекта с Samsung Galaxy A14 составит 16 990 рублей, что на 3 500 рублей выгоднее, чем покупка этого же смартфона в дни, когда специальное предложение не действует.

Воспользоваться им можно до 16 октября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом», beeline.ru.

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