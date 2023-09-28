Поликлиника № 8 на улице Краснова в Пензе преображается

28.09.2023 | 14:32

В здании поликлиники № 8 на улице Краснова в Пензе полным ходом идет ремонт. Его планируют закончить в конце октября.

Уже заменены окна на лестничной площадке и в кабинетах, завершаются монтаж пожарной сигнализации и прокладка внутренних инженерных систем, внутренняя отделка коридора и кабинетов (в уже отремонтированных поменяли дверные блоки и напольное покрытие).

«Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме в том же здании, поскольку ремонтные работы ведутся поэтапно», - уточнили в ГБУЗ «Городская поликлиника».

Ранее пензенцы жаловались на состояние учреждения. Они выкладывали фото с осыпавшейся штукатуркой.

«Видимо, давненько здесь не было ремонта. Неприятно здесь находиться», «Ух, стабильность. Лет 8-9 назад там было так же», «Пациенты пришли и ушли, а вот медработникам, представьте, приходится работать в таких условиях каждый день, того и гляди штукатурка на голову посыплется», - писали люди.

Фото 2 - vk.com/black_pnz.