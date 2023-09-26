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Общество

В Пензенской области наложили уже 56 тысяч штрафов за ремень

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В 2023 году в Пензенской области количество дорожных камер, настроенных на определение отсутствия ремня безопасности у водителей и пассажиров автомобилей, увеличилось более чем на 80%.

Сейчас их 46, включая 9 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

В ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» сообщили, что за 9 месяцев 2023 года было снято около 140 тысяч фактов нарушения. Составлено более 56 тысяч протоколов.

«Мы ведем постоянную работу по расширению возможностей комплексов фотовидеофиксации, чтобы дисциплинировать водителей транспортных средств. К сожалению, зачастую только с помощью санкций можно на них повлиять. Такое необременительное действие, как пристегивание ремня безопасности, в случае серьезной аварии может спасти человеческую жизнь», - отметил директор учреждения Алексей Тархов.

Согласно КоАП РФ штраф за ремень составляет 1 000 рублей. За непристегнутого ребенка придется заплатить 3 000.

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