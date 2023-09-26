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Общество

В Кузнецке установят мемориальные доски героям, погибшим в ходе СВО

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В Кузнецке увековечат память погибших в ходе спецоперации жителей. Такую задачу поставил подчиненным глава города Сергей Златогорский на планерке в местной администрации в понедельник, 25 сентября.

Он поручил на основе данных учреждений образования составить список молодых людей. «Ребят, которые не увековечены, погибших наших, где состоялись награждения. Мне списочек - и заказываем таблички и проводим церемонии. Эти вещи не упускаем, это важно», - пояснил Сергей Златогорский.

Также он поручил помочь в организации похорон недавно погибшего воина-десантника.

«Погиб земляк некоторое время назад. Представлен к высокой государственной награде. Попозже об этом все будет рассказано. Молодец парень, настоящий герой», - добавил глава города.

В 2022 году в Кузнецке на здании школы № 6 установили мемориальные доски Алексею Фадееву и Ринату Багданову, погибшим в ходе спецоперации.

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