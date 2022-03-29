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Происшествия

В Кузнецке простятся с Алексеем Фадеевым, погибшим в спецоперации

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В Кузнецке готовятся к прощанию еще с одним молодым земляком, погибшим во время спецоперации на Украине.

Об этом сообщил глава администрации Сергей Златогорский на оперативном совещании в понедельник, 28 марта.

«Тяжелая ситуация, непростая. Издержки большие. Потери есть. На этой неделе мы будем хоронить еще одного нашего горожанина, паренька, который там погиб. Сейчас я свяжусь с родителями, посмотрю, какие пожелания. Может быть, завтра или послезавтра все это будет», - проинформировал мэр Кузнецка.

«Погиб Алексей Алексеевич Фадеев, 2001 года рождения, служивший по контракту», - уточнили редакции портала «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города.

Дата гибели молодого кузнечанина неизвестна. Алексея Фадеева похоронят в среду, 30 марта, на центральном кладбище города.

Алексей Фадеев - второй кузнечанин, погибший на Украине. Первым был Михаил Афанасов, о смерти которого стало известно 28 февраля. Прощание с ним прошло 9 марта.

20 марта в селе Никольском Кузнецкого района похоронили десантника Александра Белова, погибшего на Украине. Его посмертно наградили орденом Мужества.

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