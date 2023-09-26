«Территория жизни»: помещения для бизнеса с беспроцентной рассрочкой

26.09.2023 | 17:22

Открытие или расширение бизнеса - важное и серьезное дело. При принятии решения об организации новой торговой точки приоритетом в выборе становится место расположения. Коммерческое помещение должно находиться в населенном и развитом микрорайоне, чтобы клиентам было легко найти его.

Крупнейший застройщик в Пензенской области * - группа компаний «Территория жизни» открывает для аренды и продажи новые площади коммерческих помещений в жилых комплексах «Лугометрия» и «Арбековская застава» на выгодных условиях.

Основное преимущество площадок - расположение в динамично развивающемся микрорайоне с современной инфраструктурой. Он станет домом для более чем 28 тысяч жителей, которые могут стать потенциальными клиентами. А чем больше посетителей, тем быстрее развивается бизнес. Размещение коммерческих и офисных помещений на первых и вторых этажах домов на первой линии - залог хорошего пешеходного и автомобильного трафика.

Здесь можно открыть любой бизнес: кафе, пекарню или аптеку, мини-магазин или большую торговую галерею, салон красоты или небольшой детский центр развития. К тому же только сейчас действуют привлекательные ценовые предложения от застройщика: стоимость аренды 1 квадратного метра начинается от 1 000 рублей.

Широкий выбор коммерческих и офисных помещений есть в жилом комплексе «Лугометрия». Уже сейчас можно приобрести или арендовать помещение в 20-м строении двора «Алтей». Здесь будут размещаться большой фуд-корт со стационарными кафе быстрого питания, развлекательные площадки для семейного отдыха, уютные кофейни. Площадка станет центром притяжения не только жителей комплекса, но и гостей.

Можно подобрать для себя помещения в ЖК «Арбековская застава». Они особенно привлекательны для бизнесменов, ведь большая часть домов уже введена в эксплуатацию в микрорайоне, где проживает около 10 000 пензенцев. И с каждым годом место будет только перспективней.

Помещения от застройщика легко адаптировать или изменить в зависимости от потребностей клиента. Список возможных предприятий не ограничен.

Бизнес будет в центре внимания - на первой линии размещения. Есть индивидуальная входная группа, где можно разместить яркую, привлекающую внимание вывеску. Помещение сдается с чистовой и предчистовой отделкой. Уже подведены инженерные коммуникации, проложены электросети высокой мощности. Можно сразу заниматься любимым бизнесом, а не ремонтными хлопотами.

Офисные помещения можно купить по программе беспроцентной рассрочки на один год ** без переплаты. Выгода очевидна. В настоящий момент цены на офисные помещения начинаются от 2,4 млн рублей - новое место работы будет стоить дешевле квартиры.

Коммерческая недвижимость уже получила свое признание - в некоторых домах открыли свои магазины крупные торговые сети.

Просторные и комфортные помещения на первых и вторых этажах хорошо подходят для того, чтобы открыть свое дело в молодом развивающемся микрорайоне.

Подробная информация о каждом объекте есть на сайте commercial.trzh.pro и в группе «ВКонтакте». Также можно позвонить по телефону 390-000, персональный менеджер подберет подходящий вариант в зависимости от сферы деятельности компании.

Специалисты проконсультируют, проведут обзорную экскурсию по жилым комплексам, а также представят варианты помещений. Офисы ГК «Территория жизни» расположены по адресам: ул. 65-летия Победы, 33 (9:00-21:00); ул. Ульяновская, 91а (9:00-18:00). Они работают без перерывов и выходных.

* ГК «Территория жизни» занимает первое место в рейтинге Единого ресурса застройщиков РФ по показателям объемов текущего строительства. Данные актуальны на 01.09.2023.

** Название рекламной акции - «Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев». Клиенту предоставляется рассрочка на 12 месяцев при условии внесения оплаты в качестве первоначального взноса - 30%. Срок действия акции - до 30.09.2023. В акции участвуют офисные помещения, расположенные в строениях № 11, 12, 19, 20 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Застройщики - ООО СЗ «Лугометрия 20», ООО СЗ «Лугометрия 19».

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