От гриппа хотят привить 712 тысяч жителей Пензенской области

26.09.2023 | 12:42

В отдаленные населенные пункты Пензенской области будут выезжать бригады врачей, чтобы вакцинировать людей от гриппа. Такое решение было принято во вторник, 26 сентября, на заседании регионального правительства.

Всего в 2023 году в области планируют привить 712,8 тыс. человек, в том числе более 122 тыс. детей и подростков.

За счет федерального бюджета уже доставлено 295 760 доз вакцины (из них для детей - 106,5 тыс.), еще одна партия прибудет в октябре.

На средства регионального бюджета - около 20 млн рублей - закуплено более 91 тыс. доз. За счет работодателей и других источников финансирования приобретут еще 78 тыс.

«Иммунизация детей и подростков ведется в Пензенской области с 30 августа, взрослых - с 5 сентября. Завершить прививочную кампанию намечено до начала декабря», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.