Виктор Кувайцев рассказал о состоянии пензенцев после обстрела Запорожья

25.09.2023 | 16:00

Пензенцы, работающие в Токмакском и Пологовском районах Запорожья, не пострадали во время обстрелов ВСУ в воскресенье, 24 сентября.

«Хочу сообщить всем родственникам и близким пребывающих здесь пензенцев, что наши коллеги живы, здоровы и продолжают свою работу по восстановлению порушенного. Вся команда в полном составе в строю», - заявил руководитель пензенской делегации, первый зампред правительства области Виктор Кувайцев в видеосообщении, размещенном в Telegram-канале правительства.

При этом, по его словам, в Токмаке в результате массированного удара пострадали 14 человек, в том числе трое детей; в Пологовском районе - 3 человека.

Виктор Кувайцев поблагодарил всех пензенцев, которые находятся с ним, за готовность прийти на помощь нуждающимся, особенно отметив сотрудников пожарно-спасательного центра и врачей.

«Мы имеем весь необходимый запас строительных материалов для того, чтобы в кратчайшие сроки выполнить восстановительные работы. Уверен, что в течение 2-3 дней жизнь в городе будет нормализована», - добавил Виктор Кувайцев.