Понтонный мост в Пензе закроют на ремонт 20 апреля

18.04.2020 | 19:40

Пока еще движение легкового и грузового транспорта по понтонному мосту интенсивно. В ближайшее время автомобили не будут здесь ездить: с 20 апреля переправа будет закрыта.

Сообщение об этом появилось в одной из социальных сетей. Информацию подтвердили и сотрудники пропускного пункта.

«Его по два раза в год закрывают - профилактикой надо заниматься. На любом мосту она нужна», - отметили они.

На неделю жителям Барковки, которые по понтонной конструкции попадают в Терновку, придется объездными путями добираться до места назначения. Соответственно, времени на дорогу уйдет больше.

О том, что мост нуждается в ремонте, свидетельствует мотопомпа. Она откачивает воду, которая заполняет плавучее сооружение.