Общество

Понтонный мост в Пензе закроют на ремонт 20 апреля

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Пока еще движение легкового и грузового транспорта по понтонному мосту интенсивно. В ближайшее время автомобили не будут здесь ездить: с 20 апреля переправа будет закрыта.

Сообщение об этом появилось в одной из социальных сетей. Информацию подтвердили и сотрудники пропускного пункта.

«Его по два раза в год закрывают - профилактикой надо заниматься. На любом мосту она нужна», - отметили они.

На неделю жителям Барковки, которые по понтонной конструкции попадают в Терновку, придется объездными путями добираться до места назначения. Соответственно, времени на дорогу уйдет больше.

О том, что мост нуждается в ремонте, свидетельствует мотопомпа. Она откачивает воду, которая заполняет плавучее сооружение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

давно нормальный мост построить должны в районе междуречья ... хотя какой мост пока ЖиВ у власти

Гость||

Вместо нового мощехранилища за 12 миллиардов бюджетных рублей, можно было 10 мостов построить. Или 5 мостов и 5 отличных больниц.

Но поповский вымысел губернаторам важнее

Имя: Гость
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