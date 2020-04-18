Понтонный мост в Пензе закроют на ремонт 20 апреля

Пока еще движение легкового и грузового транспорта по понтонному мосту интенсивно. В ближайшее время автомобили не будут здесь ездить: с 20 апреля переправа будет закрыта.
Сообщение об этом появилось в одной из социальных сетей. Информацию подтвердили и сотрудники пропускного пункта.
«Его по два раза в год закрывают - профилактикой надо заниматься. На любом мосту она нужна», - отметили они.
На неделю жителям Барковки, которые по понтонной конструкции попадают в Терновку, придется объездными путями добираться до места назначения. Соответственно, времени на дорогу уйдет больше.
О том, что мост нуждается в ремонте, свидетельствует мотопомпа. Она откачивает воду, которая заполняет плавучее сооружение.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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давно нормальный мост построить должны в районе междуречья ... хотя какой мост пока ЖиВ у власти