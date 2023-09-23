Терапевт рассказала, в каких случаях не стоит прививаться от гриппа

23.09.2023 | 13:40

Если человек тяжело болен или у него есть аллергия, то вакцинацию от гриппа стоит отложить. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-терапевт Елена Цинбал.

«Если имеется известная гиперчувствительность к компонентам вакцины, например аллергическая реакция на белок куриных яиц или осложнение, в том числе реакция гиперчувствительности на предыдущую дозу вакцины в виде анафилактического шока или отека Квинке, то прививку не проводят», - уточнила врач.

По ее словам, легкая ОРВИ и острая кишечная инфекция противопоказанием для проведения плановой вакцинации не являются.

«Прививку можно делать сразу после нормализации температуры тела. Если имеется стойкое повышение артериального давления, вакцинация откладывается до его нормализации. Не является основанием для переноса вакцинации просто плохое самочувствие при отсутствии существенных противопоказаний. Если имеются остаточные явления каких-либо заболеваний, прививку можно проводить», - перечислила Елена Цинбал.

Она подчеркнула, что в любом случае решение о вакцинации от гриппа всегда принимает врач.

По словам специалиста, целесообразно прививаться ежегодно, так как в этом случае формируется стойкий фоновый иммунитет, снижающий риск тяжелого заболевания при появлении новых штаммов.

«Вакцинацию от гриппа обычно проводят перед ожидаемым ростом числа простудных заболеваний, чаще всего это осенний период. Привиться лучше в сентябре: до начала сезона простудных заболеваний от вакцинации должно пройти 3-4 недели. Эффект от прививки сохранится примерно на 12 месяцев. Это необходимо для того, чтобы организм выработал защитные антитела к вирусам разных подтипов, на что требуется 2 недели», - рассказала терапевт.