Врач: Весна несет депрессию, бронхит и аллергию

20.03.2024 | 08:59

Ранней весной организм человека подвергается нагрузкам, которые могут привести к ряду заболеваний. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

По ее словам, перепады температуры, высокая влажность и общее снижение иммунитета могут способствовать развитию респираторных заболеваний, таких как бронхит и пневмония.

«Из-за длительного отсутствия солнечного света в зимний период, недостаточного отдыха (многие, как правило, планируют отпуск на лето) повышается утомляемость организма, возникает сезонное депрессивное расстройство (SAD). Также переход к более свежим продуктам и изменения в рационе со сменой сезона могут привести к проблемам с желудком и кишечником», - предупредила профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Кроме того, весной начинают цвести растения, что может вызывать обострение аллергических реакций. Симптомы бывают различными: от насморка и кашля до кожных высыпаний.

Светлана Бурнацкая рекомендовала избегать контакта с аллергенами и принимать противоаллергические препараты. А для общего поддержания здоровья - укреплять иммунитет с помощью витаминных комплексов, побольше бывать на свежем воздухе и одеваться по погоде.