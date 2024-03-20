Врач: Весна несет депрессию, бронхит и аллергию

Ранней весной организм человека подвергается нагрузкам, которые могут привести к ряду заболеваний. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.
По ее словам, перепады температуры, высокая влажность и общее снижение иммунитета могут способствовать развитию респираторных заболеваний, таких как бронхит и пневмония.
«Из-за длительного отсутствия солнечного света в зимний период, недостаточного отдыха (многие, как правило, планируют отпуск на лето) повышается утомляемость организма, возникает сезонное депрессивное расстройство (SAD). Также переход к более свежим продуктам и изменения в рационе со сменой сезона могут привести к проблемам с желудком и кишечником», - предупредила профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
Кроме того, весной начинают цвести растения, что может вызывать обострение аллергических реакций. Симптомы бывают различными: от насморка и кашля до кожных высыпаний.
Светлана Бурнацкая рекомендовала избегать контакта с аллергенами и принимать противоаллергические препараты. А для общего поддержания здоровья - укреплять иммунитет с помощью витаминных комплексов, побольше бывать на свежем воздухе и одеваться по погоде.
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