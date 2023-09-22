Ремонт дороги на ул. Попова не решит всех ее проблем

22.09.2023 | 16:02

Ремонт дороги на улице Попова в Пензе не предусматривает изменения ее технических характеристик. Речь идет только о замене асфальтового покрытия.

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ, отвечая на обращение пензячки на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Фрезерование старого дорожного полотна - это, конечно, хорошо. Прошу также обратить внимание на проблемы улицы Попова, такие как постоянный затоп (после дождя), нет парковок и расширение улицы», - написала девушка.

Представитель управления пояснил, что бюджет Пензы на 2023-й и плановый период 2024 года сформирован с предельно допустимым дефицитом денежных средств, поэтому строительство ливневой канализации в указанном месте не запланировано.

На улице Попова ремонтируют участок от Ленинградской до Окружной. Подрядчик снимает старое дорожное полотно, вместо которого потом уложит новое (выравнивающий и верхний слои). Также заменят бортовой камень.

Ремонт планируется завершить к концу ноября.