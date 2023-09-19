На Западной Поляне в Пензе начался ремонт улицы Попова

На улице Попова в Пензе начался ремонт проезжей части на участке от Ленинградской до Окружной.
Подрядчик снимает старое дорожное полотно, вместо которого потом уложит новое (выравнивающий и верхний слои). Также предстоит заменить бортовой камень.
О перекрытии этого отрезка улицы Попова речь пока не идет.
«Работы ведутся благодаря экономии, сложившейся в результате процедуры аукциона при заключении договоров на ремонт объектов дорожно-уличной сети», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.
Ремонт планируется завершить к концу ноября.
Ранее на сэкономленные таким же образом средства решили установить три светофора: на пересечении улиц Кураева и Володарского, в районе примыкания улицы Кураева к Московской и на улице Новый Кавказ, около детского сада № 88.
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