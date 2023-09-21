В работе сервиса «ФИС ГИБДД» произошел второй сбой за месяц

21.09.2023 | 09:48

В четверг, 21 сентября, в функционировании сервиса Федеральной информационной системы Госавтоинспекции вновь произошел сбой. Это привело к изменениям в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД.

Сейчас специалисты устраняют неполадки, чтобы сервис вновь стал доступен.

«После возобновления работоспособности информационного ресурса всем гражданам, записавшимся на 21 сентября 2023 года на получение государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, обменом и выдачей водительских удостоверений, услуга будет предоставлена», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Аналогичные проблемы в работе сервиса «ФИС ГИБДД» были 7 сентября и 28 июня.

«Да, периодически наблюдаются сбои по записи, но мы мониторим ситуацию. У нас есть такое понятие, как глубина очереди. Каждый день вечером мне на стол приносят бумагу, из которой видно, можно ли записаться. В принципе, я проблем по записи сейчас не вижу, свободные слоты есть в каждом подразделении.

Но иногда просматривается проблема со связью. В таком случае можно прийти в МРЭО, взять в терминале талон на место, например, на послезавтра. Также записаться можно по телефону», - пояснил ранее начальник управления Антон Шматков.