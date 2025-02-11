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Общество

На «Госуслугах» можно анонимно написать владельцу автомобиля

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У портала государственных услуг появился новый сервис: в мобильном приложении «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» можно посылать владельцам транспортных средств сообщения о проблемах с их машинами. Например, что автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, подлежит эвакуации, у него открыто окно, срабатывает сигнализация или спущено колесо.

Для отправки уведомления нужно перейти в раздел «Транспорт и права» и выбрать опцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Для оформления послания используются шаблоны. Также передается местоположение автора в момент отправки.

«Взаимодействие анонимное и безопасное. Отправитель не узнает персональные данные владельца машины и сам останется для владельца анонимным. Сообщение отправится автоматически после ввода госномера ТС. Поиск владельца происходит среди пользователей портала, добавивших информацию о своих авто в личный кабинет», - говорится в информации о сервисе.

Услуга касается только личных авто. Если владельцем транспортного средства является организация, то сообщение о проблеме не придет. Поэтому на коммерческих машинах лучше указывать телефон, по которому можно сообщить о проблеме.

Жители Пензенской области уже начали пользоваться новым сервисом.

«Самому себе сообщения не проходят, имейте в виду», «Попробовал отправить для проверки. Только владельцу ничего не приходит», «Авто должно быть внесено на «Госуслуги», у меня все приходит», - поделились они опытом в телеграм-канале водителей.

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Источник — фото pixabay.com
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