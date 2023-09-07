В работе сервиса «ФИС ГИБДД» снова произошел сбой

07.09.2023 | 10:22

В работе сервиса Федеральной информационной системы Госавтоинспекции вновь произошел сбой. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Из-за этого возникли проблемы с записью в регистрационно-экзаменационные подразделения. Сейчас специалисты занимаются восстановлением функционала сервиса.

«После возобновления работоспособности информационного ресурса всем гражданам, записавшимся на 7 сентября 2023 года на получение государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, обменом и выдачей водительских удостоверений, услуга будет предоставлена», - предупредили в управлении.

Аналогичные проблемы в работе сервиса «ФИС ГИБДД» были 28 июня. Тогда начальник управления Антон Шматков уточнил, что во время сбоев посетителей принимают в рамках живой очереди, причем «подразделения работают до последнего человека».

«Да, периодически наблюдаются сбои по записи, но мы мониторим ситуацию. У нас есть такое понятие, как глубина очереди. Каждый день вечером мне на стол приносят бумагу, из которой видно, можно ли записаться. В принципе, я проблем по записи сейчас не вижу, свободные слоты есть в каждом подразделении.

Но иногда просматривается проблема со связью. В таком случае можно прийти в МРЭО, взять в терминале талон на место, например, на послезавтра. Также записаться можно по телефону», - пояснил Шматков.