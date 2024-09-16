Россиян хотят спасти от «подписочных ловушек»

16.09.2024 | 10:46

Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.

Законопроект предлагает в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке его действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг.

Также планируется, что договор будет актуален только до последнего дня оплаченного периода.

«Все это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками. С подобными жалобами граждане обращались ранее», - пояснил Вячеслав Володин.

Законопроект о борьбе с «подписочными ловушками» был внесен с Госдуму в июле прошлого года. Его отправляли на корректировку, новую редакцию подготовили к апрелю.