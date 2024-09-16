Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|21:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Россиян хотят спасти от «подписочных ловушек»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.

Законопроект предлагает в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке его действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг.

Также планируется, что договор будет актуален только до последнего дня оплаченного периода.

«Все это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками. С подобными жалобами граждане обращались ранее», - пояснил Вячеслав Володин.

Законопроект о борьбе с «подписочными ловушками» был внесен с Госдуму в июле прошлого года. Его отправляли на корректировку, новую редакцию подготовили к апрелю.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте