Сетевое издание|18+|Среда|13 ноя 2024|14:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Клиенты ежемесячно оформляют более 1 млн продуктов ВТБ через доставку

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxvkY3fv

Ежемесячно клиенты ВТБ оформляют через выездной канал банка свыше 1 млн банковских услуг и продуктов. Клиентопоток мобильного сервиса с начала года вырос более чем в 3 раза. Чаще всего доставку ВТБ заказывают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Омске, Новосибирске и Екатеринбурге.

Выездной сервис значительно увеличил доступность продуктов и услуг ВТБ. На сегодняшний день он представлен почти во всех субъектах России, включая Крым и новые регионы. В октябре охват выездного сервиса превысил 2 800 городов и поселков, тогда как в начале года был доступен лишь в 149 населенных пунктах.

Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 360 тыс. заявок на доставку, включая выдачи зарплатных карт. В среднем на встрече с выездным менеджером клиент выбирает три продукта или сервиса ВТБ.

Более 111 млн россиян уже имеют доступ к выездному сервису ВТБ. В ближайшие два года будет обеспечено практически «ковровое покрытие», чтобы каждому жителю страны были доступны банковские услуги. По востребованности мобильного сервиса, помимо столичных регионов, лидируют также Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Барнаул, Краснодар, Уфа и Нижний Новгород.

Основная масса заказов на доставку приходится на получение дебетовой, зарплатной и кредитной карт. Клиенты имеют возможность проконсультироваться с мобильным сотрудником банка как при индивидуальной встрече в удобном для себя месте, так и на территории своего работодателя. Выездные менеджеры также помогают оформить платежные стикеры и другие продукты банка, перевести пенсию в ВТБ, настроить программу лояльности.

«Выездной сервис ВТБ становится все востребованнее. Наши менеджеры уже преодолевают до 20 км в сутки, чтобы отработать все заказы в установленный срок. Мы выдавали банковские карты даже в тайге - на лесоповале, на парковке у супермаркета и на главной площади поселка, так как только тут ловит мобильная связь. Для удовлетворения спроса мы постоянно расширяем штат наших сотрудников. Сегодня в доставке заняты более 3 150 человек, а к 2026 году их число кратно вырастет - до 11 тысяч», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василий Палаткин.

Расширение штата сотрудников выездного сервиса способствует и сокращению скорости доставки. Сегодня она колеблется от 24 до нескольких часов, а в крупных мегаполисах все чаще заказы отрабатываются менее чем за час. Координацией работы внешних менеджеров, контролем качества и выстраиванием логистических маршрутов занимаются сотрудники логистических центров ВТБ. Первый такой хаб был запущен летом в Калининграде, а сегодня их число выросло до 37.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте