Сетевое издание|18+|Четверг|21 сен 2023|01:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В парке впечатления от планетария портит состояние пешеходных дорожек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе ожидают выделение денег на ремонт существующих и устройство новых пешеходных дорожек в парке имени В. Г. Белинского.

Асфальт в зеленой зоне пришел в негодность, есть места, где опасно ходить, не глядя под ноги.

«Асфальт в данном парке оставляет желать лучшего», «Надо было асфальт делать, а не планетарий», - высказали точку зрения подписчицы губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На их сообщения отреагировали в администрации города. Женщинам объяснили, что пешеходные дорожки пришли в негодность из-за длительного срока эксплуатации. Кроме того, покрытие повредили корни деревьев.

«По результатам проведенного в текущем 2023 году голосования с использованием сети интернет территория Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского также была включена в перечень территорий, подлежащих в 2024 году благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», - написал представитель мэрии.

Когда именно начнется ремонт, не уточняется. К работам приступят после выделения средств из бюджета.

Пока в парке завершили первый этап реконструкции: преобразовали зону возле планетария. Подрядчик уложил там плитку, установил скамейки, амфитеатр и качели, сделал фонтан с подсветкой. Также он обновил входную группу со стороны улицы Карла Маркса.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте