Роспотребнадзор: Мясо для шашлыка сорта ниже первого будет жилистым

Пензенцы с нетерпением ждут наступления теплой погоды, чтобы отправиться на пикники с традиционными шашлыками. В преддверии сезона специалисты территориального управления Роспотребнадзора рассказали о правилах выбора заготовок для шашлыков в магазине.
Покупать замаринованное мясо можно только в специально оборудованных торговых точках с вентиляцией, холодильным оборудованием и продавцами, имеющими медицинские книжки.
Не следует ориентироваться исключительно на внешний вид шашлыка: нужно обратить внимание на маркировку. Кроме массы должен быть указан сорт товара. Следует отдать предпочтение высшему или первому, так как мясо более низких сортов будет жилистым.
В состав качественного шашлыка-полуфабриката входят также соль, уксус, свежий лук, специи (перец, имбирь, кориандр и т. п.). Нежелательно присутствие консервантов и влагоудерживающих агентов (фосфатов).
Специалисты рекомендуют брать мясо в заводской упаковке и следить, чтобы в ней было не слишком много жидкости. Если замаринованные куски продаются в пластиковом ведерке, нужно проверить крышку: вздутие недопустимо, еще лучше, когда она слегка вогнута.
«Хорошее охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное и залитое уксусом, наоборот, выделяет сок», - пояснили эксперты.
Также следует проверить дату изготовления: у классического производственного маринада срок хранения - не более недели. Уксусно-лимонная заливка не дает мясу испортиться в течение 3 дней, а майонезно-кефирный соус портится еще быстрее.
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