В Пензе пройдут молебны в честь Рождества Пресвятой Богородицы

19.09.2023 | 18:45

В четверг, 21 сентября, православные пензенцы отметят один из 12 основных праздников - Рождество Пресвятой Богородицы.

Праздничные службы возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Накануне, 20-го числа, в 17:00 начнется всенощное бдение в Спасском кафедральном соборе. Оно продлится 2,5-3 часа.

21 сентября, в 8:00 в Троицком женском монастыре Пензы пройдет литургия продолжительностью 2-2,5 часа.

28 августа пензенцы отметили другой престольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.