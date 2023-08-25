Пензенцев приглашают на Успение Пресвятой Богородицы

25.08.2023 | 19:31

В Пензе пройдут торжества в честь одного из 12 великих праздников православной церкви - Успения Пресвятой Богородицы. Он отмечается в понедельник, 28 августа.

В областном центре ему посвятят богослужения, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В воскресенье, 27-го числа, пензенцев ждут на всенощном бдении в Спасском кафедральном соборе. Оно начнется в 17:00 и будет длиться 2,5-3 часа.

«Заканчивается Успенский пост, то есть последний день - 27 августа», - подчеркнули в информационном отделе Пензенской епархии.

В понедельник, 28-го, горожан приглашают на Божественную литургию в Успенском соборе. Начало в 9:30, продолжительность - 2-2,5 часа.

Ранее пензенцы отметили праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом.