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Общество

Пензенцев приглашают на Успение Пресвятой Богородицы

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В Пензе пройдут торжества в честь одного из 12 великих праздников православной церкви - Успения Пресвятой Богородицы. Он отмечается в понедельник, 28 августа.

В областном центре ему посвятят богослужения, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В воскресенье, 27-го числа, пензенцев ждут на всенощном бдении в Спасском кафедральном соборе. Оно начнется в 17:00 и будет длиться 2,5-3 часа.

«Заканчивается Успенский пост, то есть последний день - 27 августа», - подчеркнули в информационном отделе Пензенской епархии.

В понедельник, 28-го, горожан приглашают на Божественную литургию в Успенском соборе. Начало в 9:30, продолжительность - 2-2,5 часа.

Ранее пензенцы отметили праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом.

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