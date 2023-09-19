Роботы «РКС-Пенза» обследовали более 3 км сетей

19.09.2023 | 14:24

Специалисты «РКС-Пенза» (ООО «Горводоканал») постоянно следят за состоянием городских канализационных сетей. В этой работе им очень помогает диагностическая лаборатория, которая несколько месяцев назад появилась у предприятия.

Два робота, входящие в состав комплекса, позволяют обследовать сети канализации разных диаметров. Маленький помощник способен проверять коллекторы диаметром от 150 до 400 мм, его «большой брат» может осматривать огромные канализационные коллекторы диаметром до 1 200 мм.

«В отличие от проталкиваемой системы телеинспекции роботы обладают повышенной маневренностью, устойчивостью, самонивелировкой и поворачиваемостью. Это позволяет выполнять диагностику более сложных и протяженных участков трубопроводов. А благодаря возможностям камеры оператор получает более точный и максимальный объем данных», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

В частности, с помощью этих роботов обследовали участок коллектора на улице Суворова протяженностью 200 метров. Там обнаружили обрушение свода трубы. Впоследствии аварийный отрезок был заменен.

Телеинспекция канализационных сетей позволяет установить причины технологических отказов, найти аварийные участки и определить протяженность промывки. Так, робот обследовал 2 000 метров коллектора от Тепличного до Кривозерья и 1 500 метров Ивановского коллектора, в работе которых возникали проблемы.

«В обоих случаях на всем протяжении были найдены засоры из бытового и строительного мусора, а также жировые отложения, которые вызывали переполнение участков коллектора. Впоследствии с помощью прочистки и промывки сети часть проблем на этих участках была устранена», - добавил Александр Наголюк.