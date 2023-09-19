Сетевое издание|18+|Вторник|19 сен 2023|16:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Роботы «РКС-Пенза» обследовали более 3 км сетей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Специалисты «РКС-Пенза» (ООО «Горводоканал») постоянно следят за состоянием городских канализационных сетей. В этой работе им очень помогает диагностическая лаборатория, которая несколько месяцев назад появилась у предприятия.

Два робота, входящие в состав комплекса, позволяют обследовать сети канализации разных диаметров. Маленький помощник способен проверять коллекторы диаметром от 150 до 400 мм, его «большой брат» может осматривать огромные канализационные коллекторы диаметром до 1 200 мм.

«В отличие от проталкиваемой системы телеинспекции роботы обладают повышенной маневренностью, устойчивостью, самонивелировкой и поворачиваемостью. Это позволяет выполнять диагностику более сложных и протяженных участков трубопроводов. А благодаря возможностям камеры оператор получает более точный и максимальный объем данных», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

В частности, с помощью этих роботов обследовали участок коллектора на улице Суворова протяженностью 200 метров. Там обнаружили обрушение свода трубы. Впоследствии аварийный отрезок был заменен.

Телеинспекция канализационных сетей позволяет установить причины технологических отказов, найти аварийные участки и определить протяженность промывки. Так, робот обследовал 2 000 метров коллектора от Тепличного до Кривозерья и 1 500 метров Ивановского коллектора, в работе которых возникали проблемы.

«В обоих случаях на всем протяжении были найдены засоры из бытового и строительного мусора, а также жировые отложения, которые вызывали переполнение участков коллектора. Впоследствии с помощью прочистки и промывки сети часть проблем на этих участках была устранена», - добавил Александр Наголюк.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте