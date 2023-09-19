Гидротехническое сооружение на пруду у больницы № 6 вернут Пензе

19.09.2023 | 16:31

Гидротехническое сооружение, которое располагается на водоеме Верхний пруд около клинической больницы № 6, вернут в собственность Пензы. Его на время передавали области.

Ситуацию депутатам гордумы разъяснили на заседании комиссии во вторник, 19 сентября, и. о. начальника городского управления муниципального имущества Марина Литвинова и заммэра Юлия Ляпина.

«Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии в настоящее время и требует капитальных вложений», - рассказала Марина Литвинова. Чтобы выделить деньги, нужно вернуть объект городу.

Его передавали области для проведения работ по очистке пруда за счет федеральных средств. Субсидии предоставлялись только субъектам РФ.

«Там были федеральные деньги, они выделялись минлесхозу. Очистку провели, мероприятия все выполнили, но ремонт в рамках субсидий невозможен», - уточнила Юлия Ляпина.

Он будет производиться за счет бюджета Пензы. Также примут участие собственники смежных земельных участков, сообщила заммэра.

На вопрос, когда будут делать ремонт, пока ответа нет. В 2023 году планируется составить смету, чтобы понимать, о какой сумме будет идти речь. На текущий момент средств в бюджете не заложено.

Летом 2022 года на гидротехническом сооружении пруда около больницы № 6 меняли задвижку. С ее помощью регулируется так называемый донный выпуск. Если нужно спустить воду из пруда, открывают огромный кран.