На пруду у городской больницы № 6 начали менять задвижку

27.06.2022 | 20:11

Отдыхающие у водоема рядом с 6-й больницей увидели водолазов и заволновались. Специалистам пришлось успокаивать население: никто не утонул, выполняются плановые работы. Необходимо заменить задвижку, с помощью которой регулируется так называемый донный выпуск. Если вдруг для чего-то нужно будет спустить воду из пруда, сделать это можно, открыв огромный кран.

Привезли новый механизм. Но сначала предстоит поработать водолазам. Их задача - найти трубу, расположенную на глубине, и установить на ней нечто вроде временной крышки. Сделать это получается далеко не с первого захода.

«Дошли до трубы, пластырь установили, но он стоит пока еще негерметично. Сейчас будем прокладывать», - пояснил мужчина.

Представитель Департамента ЖКХ Валерий Яцко рассказывает, что прежняя задвижка служила с 1984 года, с момента строительства гидротехнического сооружения. Пригодилась она не раз.

«В паводковые периоды, когда ожидался обильный паводок, мы открывали донный выпуск примерно на половину диаметра, тем самым регулируя сброс», - сообщил Валерий Яцко.

Около миллиона рублей потратят на все работы. Завершить их планируют во вторник, 28 июня.

Пруд у 6-й больницы в ближайшие пару лет предполагают расчистить от донных отложений. Нынешнюю ситуацию хорошо охарактеризовали водолазы. По их словам, плавали будто в непроглядной тьме.