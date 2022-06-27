На пруду у городской больницы № 6 начали менять задвижку

Отдыхающие у водоема рядом с 6-й больницей увидели водолазов и заволновались. Специалистам пришлось успокаивать население: никто не утонул, выполняются плановые работы. Необходимо заменить задвижку, с помощью которой регулируется так называемый донный выпуск. Если вдруг для чего-то нужно будет спустить воду из пруда, сделать это можно, открыв огромный кран.
Привезли новый механизм. Но сначала предстоит поработать водолазам. Их задача - найти трубу, расположенную на глубине, и установить на ней нечто вроде временной крышки. Сделать это получается далеко не с первого захода.
«Дошли до трубы, пластырь установили, но он стоит пока еще негерметично. Сейчас будем прокладывать», - пояснил мужчина.
Представитель Департамента ЖКХ Валерий Яцко рассказывает, что прежняя задвижка служила с 1984 года, с момента строительства гидротехнического сооружения. Пригодилась она не раз.
«В паводковые периоды, когда ожидался обильный паводок, мы открывали донный выпуск примерно на половину диаметра, тем самым регулируя сброс», - сообщил Валерий Яцко.
Около миллиона рублей потратят на все работы. Завершить их планируют во вторник, 28 июня.
Пруд у 6-й больницы в ближайшие пару лет предполагают расчистить от донных отложений. Нынешнюю ситуацию хорошо охарактеризовали водолазы. По их словам, плавали будто в непроглядной тьме.
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Отлично, очередной миллиончик освоили. Но, чудится мне, не к добру это все, что-то замышляют чинки.