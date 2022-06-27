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Общество

На пруду у городской больницы № 6 начали менять задвижку

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Отдыхающие у водоема рядом с 6-й больницей увидели водолазов и заволновались. Специалистам пришлось успокаивать население: никто не утонул, выполняются плановые работы. Необходимо заменить задвижку, с помощью которой регулируется так называемый донный выпуск. Если вдруг для чего-то нужно будет спустить воду из пруда, сделать это можно, открыв огромный кран.

Привезли новый механизм. Но сначала предстоит поработать водолазам. Их задача - найти трубу, расположенную на глубине, и установить на ней нечто вроде временной крышки. Сделать это получается далеко не с первого захода.

«Дошли до трубы, пластырь установили, но он стоит пока еще негерметично. Сейчас будем прокладывать», - пояснил мужчина.

Представитель Департамента ЖКХ Валерий Яцко рассказывает, что прежняя задвижка служила с 1984 года, с момента строительства гидротехнического сооружения. Пригодилась она не раз.

«В паводковые периоды, когда ожидался обильный паводок, мы открывали донный выпуск примерно на половину диаметра, тем самым регулируя сброс», - сообщил Валерий Яцко.

Около миллиона рублей потратят на все работы. Завершить их планируют во вторник, 28 июня.

Пруд у 6-й больницы в ближайшие пару лет предполагают расчистить от донных отложений. Нынешнюю ситуацию хорошо охарактеризовали водолазы. По их словам, плавали будто в непроглядной тьме.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Отлично, очередной миллиончик освоили. Но, чудится мне, не к добру это все, что-то замышляют чинки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пруд у 6-й больницы в ближайшие пару лет предполагают расчистить от донных отложений.
Все дальнее арбеково это чувствует, вонь стоит, потому что весь ил на берегу складируют.

Гость||

Сначала за бюджетный лимончик поменяют задвижку, потом очистят дно, а потом - как обычно, весь пляж перейдет в чьи-то очень нужные и загребущие ручки и станет платным.

Гость||

А это был пруд?

Гость||

дальнее арбеково это чувствует, вонь стоит, потому что весь ил на берегу складируют.

______

В Ближнем Арбекаго тоже говнищем живым повеяло после 20⁰⁰. По крайней мере, на Тернопольской смрад стоит омерзительный. Лучше бы чёпик забили

Гость||

Каналью в пруд слили?

Гость||

Сегодня уже 27 июня на пруду всего 3 урны для мусораи они полные мусор везде валяется, всего две скамейки для отдыха, песок не завезли. вот только задвижку начали менять, а когда же будут дно чистить и ил окачивать, считай уже один месяц лет

Имя: Гость
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