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Общество

Дорожку за пединститутом очистят от мусора после благоустройства парка

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Жителя Пензы удручает состояние дорожки за педагогическим институтом, ведущей из Учительского сквера в парк имени В. Г. Белинского.

«Работники парка (предположительно. - Прим. ред.) годами складируют там растительный и строительный мусор. А по этой тропе проходит много людей с Западной Поляны на ул. Карла Маркса», - заявил мужчина, обратившийся в редакцию.

Он напомнил, что этот путь короче, чем по Лермонтова, где к тому же очень загазованный воздух, особенно по утрам и вечерам.

На жалобу, размещенную в telegram-канале PenzaInform, откликнулась администрация Пензы. Представитель мэрии пояснил, что данная пешеходная дорожка не стоит на балансе парка, поэтому затраты на ее содержание в бюджете учреждения не заложены.

«Строительный мусор на указанном участке временно складирован подрядной организацией, выполняющей работы по благоустройству парка со стороны улицы Карла Маркса, и будет вывезен этой же организацией в период с 18 по 22 сентября текущего года», - пообещали пензенцу.

Что касается загазованных участков дорог и экономии времени, тут мужчине предложили в качестве альтернативы добираться с Западной Поляны до Карла Маркса по Тропе здоровья.

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