Стало известно, когда в новый цирк будут завозить оборудование

18.09.2023 | 17:03

В Пензе строительство цирка предполагают завершить к весне 2024 года. Однако, вероятно, в здании не будут организовывать представления сразу же после окончания работ.

О том, когда цирк наконец достроят, спросила горожанка Галина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель министерства культуры и туризма региона.

«Строительством пензенского цирка занимается федеральное казенное предприятие «Росгосцирк» (г. Москва). По данным подрядной организации, строительно-монтажные работы планируется закончить к весне», - сообщил он.

Также в здании требуется установить технологическое оборудование. Его поставки ожидаются в 2024 и первом квартале 2025 года.

Ранее стало известно, что в Пензе еще не создали проект благоустройства территории у цирка. Документацию начали готовить этим летом, сроки работ пока также не определены.

Цирк в Пензе строят более 12 лет. Сейчас на объекте выполнили почти все строительно-монтажные работы.