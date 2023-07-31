В Пензе еще не создан проект благоустройства зоны у цирка

В понедельник, 31 июля, в администрации Пензы в очередной раз обсудили благоустройство территории в районе строящегося цирка.
Необходимо построить дорогу, соединяющую Плеханова и Гладкова, навести порядок в зоне между этими улицами, переложить инженерные сети тепло- и газоснабжения.
По словам начальника городского управления капитального строительства Вадима Астафьева, сейчас заключаются муниципальные контракты на разработку проектной документации.
«Необходимо определить стоимость строительно-монтажных работ, чтобы в августе на сессии Пензенской городской думы внести необходимые корректировки в муниципальный бюджет. Строительство цирка находится в зоне ответственности Росгосцирка, наша задача - привести в порядок прилегающую зону», - процитировала главу Пензы Александра Басенко пресс-служба мэрии.
Ранее сообщалось, что на Плеханова и Гладкова продолжается процесс изъятия земли и домов у собственников для муниципальных нужд.
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