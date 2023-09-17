В июле в Пензенской области умерло почти полторы тысячи жителей

17.09.2023 | 11:52

В июле в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 491 жителя. Это на 43 человека больше, чем за тот же месяц 2022-го (1 448).

Такие данные обнародовал Росстат.

В июле в регионе на свет появилось 676 детей, что на 88 меньше, чем за аналогичный период 2022 года (764).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За июль умерло 4 малыша, на одного больше, чем за тот же месяц прошлого года (3). В июне скончались 5 младенцев.

Естественная убыль населения во второй месяц лета составила 815 человек (684 - в прошлом июле).

В июле в области в брак вступили 1 036 пар. Это на 32 больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го. Официально разорвали отношения 445 (449).

Всего за январь - июль в регионе зарегистрировали смерть 10 739 человек (11 834 за аналогичный период 2022-го). Родилось 4 682 малыша (4 815).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - июль составил 6,5 на 1 000 населения (6,6 - за тот же период 2022 года). Коэффициент смертности - 14,0 (16,2).