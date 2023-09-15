В «Безопасном регионе» рассказали о камерах на новой дороге в Терновку

15.09.2023 | 19:15

5 сентября в Пензе торжественно открыли новую дорогу, соединяющую улицы Центральную и 40 лет Октября. Теперь городских водителей интересует, установят ли там камеры.

«Будет ли видеофотофиксация нарушений на новой дороге на улице 40 лет Октября?» - такое сообщение пришло в рубрику «Вопрос - ответ» на портале PenzaInform.ru.

Информацию по теме предоставил директор ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» Алексей Тархов.

«Решения о целесообразности установки комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения принимается на основе анализа аварийности сотрудниками УГИБДД УМВД России по Пензенской области. В настоящее время фиксация нарушений ПДД комплексами фотовидеофиксации не планируется», - сообщил он.

Новая дорога стала кратчайшим маршрутом от аэропорта до выезда на трассу Р-208, минуя центр Пензы. Она соединила Засечное и Терновку с Кривозерьем, Тепличным, Западной и Южной Полянами.