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Общество

В «Безопасном регионе» рассказали о камерах на новой дороге в Терновку

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5 сентября в Пензе торжественно открыли новую дорогу, соединяющую улицы Центральную и 40 лет Октября. Теперь городских водителей интересует, установят ли там камеры.

«Будет ли видеофотофиксация нарушений на новой дороге на улице 40 лет Октября?» - такое сообщение пришло в рубрику «Вопрос - ответ» на портале PenzaInform.ru.

Информацию по теме предоставил директор ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» Алексей Тархов.

«Решения о целесообразности установки комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения принимается на основе анализа аварийности сотрудниками УГИБДД УМВД России по Пензенской области. В настоящее время фиксация нарушений ПДД комплексами фотовидеофиксации не планируется», - сообщил он.

Новая дорога стала кратчайшим маршрутом от аэропорта до выезда на трассу Р-208, минуя центр Пензы. Она соединила Засечное и Терновку с Кривозерьем, Тепличным, Западной и Южной Полянами.

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