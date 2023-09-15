Пензенцам с сердечными проблемами не следует пить слишком много кофе

15.09.2023 | 07:50

Кофе может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний - сердечной недостаточности, тахикардии, гипертонии и других, а также вызывать раздражение желудка, обострение гастрита и язвенной болезни.

Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что кофеин может оказывать стимулирующее действие на центральную нервную систему, что в свою очередь провоцирует развитие беспокойства и бессонницы. Кроме того, употребление кофе может привести к повышению артериального давления.

В Роспотребнадзоре отметили, что при отсутствии проблем со сном, сердцем или желудком умеренное потребление кофе организму не навредит. Но при наличии каких-либо заболеваний следует быть аккуратнее с этим напитком и при необходимости посоветоваться с врачом.

При этом вещества, содержащиеся в кофе, могут оказывать и положительное влияние на здоровье человека. Так, в нем присутствуют витамины В1, В2, РР, фосфор, магний, хром, марганец, калий, кобальт и другие полезные микроэлементы. Кроме того, кофеин стимулирует производство выработку серотонина и дофамина, которые еще называют «гормонами счастья».

Кроме того, кофеин улучшает физическую выносливость и положительно влияет на скорость метаболизма, увеличивает количество сжигаемых калорий на 3-13% и поддерживает этот эффект в течение трех часов после приема. А тригонеллин, содержащийся в напитке, оздоравливает сосуды и обладает капилляропротекторным действием.