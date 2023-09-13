В Пензе психологи готовы принять участников СВО и членов их семей

13.09.2023 | 13:11

В Пензе медицинские психологи готовы оказать помощь населению, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей.

В городской администрации уточнили адреса кабинетов медико-психологического консультирования.

Один из них функционирует на базе областной психиатрической больницы на улице Лермонтова, 28. Другой - в госфонде поддержки участников СВО «Защитники Отечества» на улице Попова, 36.

«Прием ведут медицинские психологи ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова» и ГБУЗ «Областная наркологическая больница», - уточнили в администрации Пензы.

21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, в соответствии с которым на военную службу намечали призвать порядка 300 тысяч резервистов.

Первую партию мобилизованных из Пензенской области отправили в Южный военный округ 10 октября. На следующий день ушел второй эшелон, а 20-го числа - третий. 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил о выполнении регионом мобилизационного задания на 100%.