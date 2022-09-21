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Путин объявил частичную мобилизацию в России

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В России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к жителям страны. Его цитирует ТАСС.

Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Призванные на службу жители страны будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации. Они получат выплаты и статус военнослужащих, которые проходят службу по контракту, сообщил Путин.

Президент сообщил, что мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.

После частичной мобилизации главные цели спецоперации, по утверждению Путина, остаются неизменными, - это, в первую очередь, освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

В первую очередь в зону СВО отправятся лица мужского пола до 50 лет, сообщает портал PNZ.ru.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

09.25...100тыс не предел...отнеситесь с пониманием...

Гость||

Никого не минует чаша сия...

Всадник апокалипсиса на рыжем коне уже в пути давно.

Гость||

В военкомате уже очередь из сынков депутатов и чиновников. Добровольцы.

Гость||

Детишки депутатов и сенаторов отсиживаются в тёплых странах,в целости и сохранности.Поэтому эти слуги народа так легко принимают людоедские законы...чужое мясо не жалко...

Гость||

Кому - в окопах подыхать.

Кому - война родная мать.

Гость||

Представляю как коррупция ценники задерет богатеи откупаться начнут как и ранее

Гость||

У Р А !!!!!!!!


Имя: Гость
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