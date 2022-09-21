Путин объявил частичную мобилизацию в России

21.09.2022 | 09:13

В России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к жителям страны. Его цитирует ТАСС.

Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Призванные на службу жители страны будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации. Они получат выплаты и статус военнослужащих, которые проходят службу по контракту, сообщил Путин.

Президент сообщил, что мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.

После частичной мобилизации главные цели спецоперации, по утверждению Путина, остаются неизменными, - это, в первую очередь, освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

В первую очередь в зону СВО отправятся лица мужского пола до 50 лет, сообщает портал PNZ.ru.