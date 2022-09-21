Путин объявил частичную мобилизацию в России

В России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к жителям страны. Его цитирует ТАСС.
Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.
Призванные на службу жители страны будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации. Они получат выплаты и статус военнослужащих, которые проходят службу по контракту, сообщил Путин.
Президент сообщил, что мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.
После частичной мобилизации главные цели спецоперации, по утверждению Путина, остаются неизменными, - это, в первую очередь, освобождение Донецкой и Луганской народных республик.
В первую очередь в зону СВО отправятся лица мужского пола до 50 лет, сообщает портал PNZ.ru.
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