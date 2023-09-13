В четверг жители Пензенской области выяснят, какой будет осень

13.09.2023 | 22:00

В Пензенской области в четверг, 14 сентября, ночью и утром местами прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

В пензенском гидрометеоцентре жителям региона пообещали в ночь на четверг +6…+8 градусов. Утром воздух прогреется до +11…+15, днем +16…+19.

Будет облачно с прояснениями, вероятны осадки, гроза. Ветер умеренный северо-восточный, порывы до 3 м/с.

14 сентября издавна считалось началом бабьего лета. По погоде в этот день судили о том, какой будет осень: если ясно - ожидали тепла.