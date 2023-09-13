Управление ЖКХ обязали нормально осветить переходы у лицея и больницы

13.09.2023 | 13:50

В Пензе освещение пешеходных переходов рядом с больницей на улице Краснова, 60, и у лицея № 55 на улице Мира, 15, потребовали привести в надлежащее состояние.

Соответствующие иски в суд подала прокуратура Первомайского района.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что освещенность указанных участков составляет 7,34 люкса и 6,44 люкса. Это не отвечает требованиям ГОСТа, согласно которым показатель должен быть не менее 15 люкс.

Служители Фемиды иски удовлетворили и обязали городское управление ЖКХ установить более яркие фонари.

Однако коммунальщики не согласились с решением и подали апелляцию.

«Сторона административного ответчика подала жалобы, в которых указано, что им исполняются возложенные на него полномочия. В связи с образовавшейся экономией денежных средств планируется проведение работ по установке дополнительного освещения в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов дополнительным освещением, поэтому, по мнению УЖКХ г. Пензы, решение подлежит отмене», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Апелляцию рассмотрели и оставили решения без изменения. Суд вышестоящей инстанции пришел к выводу, что цель привести освещение в норму сотрудники управления ЖКХ поставили уже после обращения прокуратуры с требованием, а контракт на работы заключен после удовлетворения исков.

Освещение переходов пока остается прежним.

«Установлен срок до 1 ноября 2023 года, в течение которого административному ответчику следует устранить допущенные нарушения», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.