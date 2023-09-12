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Общество

В Пензе так и не нашли деньги для реконструкции моста на Токарной

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Ремонт многострадального моста на улице Токарной в ближайшем будущем не предвидится, но некоторые работы на объекте все же планируют провести осенью 2023 года.

Об этом в понедельник, 11 сентября, администрация Пензы проинформировала городского депутата, оставившего сообщение на странице мэрии во «ВКонтакте».

«Когда же дело дойдет до разваливающегося, уже пятый год как аварийного моста на улице Токарной? И ПСД (проектно-сметная документация. - Прим. ред.) уже давно готова и прошла экспертизу, и проект уже в пару раз подорожал, а вы все, видимо, ждете очередного ЧП?..» - написал Алексей Иванов.

Ему ответили, что реконструкция моста по разработанной ПСД станет возможной только после выделения денежных средств. А их пока нет.

«Для поддержания моста в проезжем состоянии в адрес МБУ «Пензавтодор» направлена информация о необходимости проведения работ по ремонту деформационных швов. Работы запланировано выполнить в осенний период текущего года», - говорится в сообщении мэрии.

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