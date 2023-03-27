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Общество

Мост на Токарной: госэкспертиза пройдена, но только первая

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Жители Междуречья гадают, почему так долго проводится экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию моста на улице Токарной. Людям обещали, что она будет пройдена в 2021 году.

Оказалось, что недавно было получено положительное заключение госэкспертизы по технической части документации. Рассматривалось соответствие установленным требованиям и результаты инженерных изысканий, сообщила городская администрация в соцсети «ВКонтакте» 22 марта.

Однако это еще не конец пути: теперь необходимо получить положительные результаты по второй экспертизе. Ее задача - проверить сметную стоимость объекта.

«Только после получения положительных результатов необходимых экспертиз и выделения денежных средств на проект будут определены сроки начала реконструкции моста», - добавили в администрации.

В планах сделать на мосту четыре полосы движения. Ширина проезжей части составит около 17 метров, длина - почти 126 метров. По проекту на объекте будет металлическое ограждение проезжей части и тротуары шириной 3 метра.

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