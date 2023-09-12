В Пензе онкологи примут пациентов с симптомами рака головы и шеи

12.09.2023 | 15:25

В Пензенском областном онкологическом клиническом диспансере пройдет очередной день открытых дверей. На этот раз он будет посвящен ранней диагностике рака головы и шеи.

«Злокачественные опухоли головы и шеи занимают шестое место в мире по заболеваемости. В зоне риска находятся мужчины в возрасте старше 40 лет, но в последние годы растет число женщин и молодых людей, которых поражает это онкологическое заболевание», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Причинами могут стать курение, злоупотребление алкоголем, вирус папилломы человека, постоянное травмирование слизистой оболочки полости рта и языка зубами.

Наиболее распространенные симптомы рака головы и шеи - язвы, белые или красные пятна во рту, боль в горле и языке, охриплость голоса, затрудненное глотание, отек шеи, ощущение односторонней заложенности носа, носовые кровотечения. Если хотя бы одно из перечисленных проявлений сохраняется на протяжении трех недель, следует незамедлительно обратиться к врачу.

В субботу, 16 сентября, врач-онколог проведет прием с 9:00 до 13:00 только по предварительной записи. Записаться можно по телефону 8 (937) 422-64-54 в рабочее время.

В день приема при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.